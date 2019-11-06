Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 47vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Schlüpfrige Zustände

Folge 47: Britt deckt auf: Schlüpfrige Zustände

41 Min.Folge vom 06.11.2019

René hat Stress mit seiner Ex-Freundin Sabrina, denn eigentlich war er sicher, der Vater der kleinen Emely zu sein. Doch neuerdings macht Sabrina Andeutungen, dass doch ihr Ex-Freund infrage kommen könnte. Ganz anders stellt sich Sabrinas Version dar: Sie behauptet, dass sich René bloß vor der Verantwortung drücken will. Ein Vaterschaftstest wird Klarheit bringen. Rechte: Sat.1

