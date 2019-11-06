Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 49vom 06.11.2019
Pelze und Brillianten - Mein Mann muss mir was bieten können!

Folge 49: Pelze und Brillianten - Mein Mann muss mir was bieten können!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Millionärsalarm bei Britt: Der Wiener Baulöwe "Mörtel" Lugner gibt sich die Ehre und trifft auf geldgierige Frauen wie Pauline und Lucy. Während Pauline einen Mann sucht, der monatlich mindestens 8.000 Euro nach Hause bringen soll, träumt die Prostituierte Lucy von einem Leben, wie es Julia Roberts in "Pretty Woman" hatte. Werden die beiden es heute schaffen, den Millionär um ihren Finger zu wickeln? Rechte: Sat.1

