Staffel 10Folge 51vom 06.11.2019
Britt
Folge 51: Unfassbar! Deine Lügen sind der Hammer
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jennifer ist stinksauer, nachdem sie gelesen hat, dass ihr Freund Benjamin Lena von seinem besten Stück geschrieben hat. Heute wird sie zudem erfahren, wie weit ihr Freund noch gegangen ist! Die Zeichen stehen auf Sturm. Voller Zorn ist auch Dennis. Während er im Arrest war, gingen die Jungs bei seiner Freundin Mona ein und aus. Kurz bevor Britt die Ergebnisse des Lügendetektortests präsentiert, hat Mona noch eine pikante Beichte für ihren Dennis. Wie wird er darauf reagieren? Rechte: Sat.1
Britt
