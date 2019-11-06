Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 51vom 06.11.2019
Unfassbar! Deine Lügen sind der Hammer

Unfassbar! Deine Lügen sind der HammerJetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 51: Unfassbar! Deine Lügen sind der Hammer

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jennifer ist stinksauer, nachdem sie gelesen hat, dass ihr Freund Benjamin Lena von seinem besten Stück geschrieben hat. Heute wird sie zudem erfahren, wie weit ihr Freund noch gegangen ist! Die Zeichen stehen auf Sturm. Voller Zorn ist auch Dennis. Während er im Arrest war, gingen die Jungs bei seiner Freundin Mona ein und aus. Kurz bevor Britt die Ergebnisse des Lügendetektortests präsentiert, hat Mona noch eine pikante Beichte für ihren Dennis. Wie wird er darauf reagieren? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen