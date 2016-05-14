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Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 52vom 14.05.2016
Britt deckt auf: Brisante Bettgeschichten

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Britt

Folge 52: Britt deckt auf: Brisante Bettgeschichten

42 Min.Folge vom 14.05.2016Ab 6

Janette glaubt, dass ihr Freund Robert untreu sein könnte. Denn Roberts Ex-Freundin Romina behauptet: "Robert und ich hatten seit Dezember letzten Jahres immer wieder Sex. Außerdem will er mich zurück, weil er mich immer noch liebt." Doch Janette zweifelt an Rominas Glaubwürdigkeit und möchte, dass sie sich einem Lügendetektortest stellt. "Romina ist hinterlistig und falsch! Vielleicht will sie Robert und mich nur auseinanderbringen."

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