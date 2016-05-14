Staffel 10Folge 52vom 14.05.2016
Britt deckt auf: Brisante BettgeschichtenJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 52: Britt deckt auf: Brisante Bettgeschichten
42 Min.Folge vom 14.05.2016Ab 6
Janette glaubt, dass ihr Freund Robert untreu sein könnte. Denn Roberts Ex-Freundin Romina behauptet: "Robert und ich hatten seit Dezember letzten Jahres immer wieder Sex. Außerdem will er mich zurück, weil er mich immer noch liebt." Doch Janette zweifelt an Rominas Glaubwürdigkeit und möchte, dass sie sich einem Lügendetektortest stellt. "Romina ist hinterlistig und falsch! Vielleicht will sie Robert und mich nur auseinanderbringen."
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-13: Sat.1 & © Season 11: Sat.1 Gold