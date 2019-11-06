Staffel 10Folge 59vom 06.11.2019
Explosiv! Bei uns knallt es nur nochJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 59: Explosiv! Bei uns knallt es nur noch
41 Min.Folge vom 06.11.2019
Ramonas Ex Mario ist seine Tochter offenbar völlig egal. Ramona will, dass Mario sich endlich um seine Tochter kümmert und auch zu ihr steht. Wird er heute zur Vernunft kommen? Und: Heike ist nicht besonders glücklich über die Partnerwahl ihres Sohnes Björn. Und sie ist sich sicher, dass er nicht der Vater des kleinen Jason ist. Doch diesen Vorwurf lässt Björns Freundin Tina nicht auf sich sitzen - kann Britt den Streit schlichten? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1