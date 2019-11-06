Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 62vom 06.11.2019
Teenie-Mami: Nur von Liebe kann dein Kind nicht leben!

Teenie-Mami: Nur von Liebe kann dein Kind nicht leben!Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 62: Teenie-Mami: Nur von Liebe kann dein Kind nicht leben!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Fatma kann Franziska einfach nicht verstehen. Mit 17 Jahren wird Franziska bereits zum zweiten Mal Mutter - für Fatma ist das ein Unding. Franziska hat jedoch das Gefühl, das Ganze wunderbar zu meistern. Die 19-jährige Alexandra gesteht währenddessen kleinlaut, dass ihr ihre beiden Kinder weggenommen wurden. Die Stimmung zwischen den Gästen und im Publikum brodelt. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen