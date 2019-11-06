Staffel 10Folge 66vom 06.11.2019
Britt
Folge 66: Liebesleid - Gib mir bitte noch eine Chance!
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Obwohl Timo gesteht, Franziska während eines Knast-Freigangs mit ihrer Freundin betrogen zu haben, will Franziska das einfach nicht wahrhaben. "Timo hat mich so oft belogen, da hat er das bestimmt auch nur erfunden!" Britts Lügendetektor muss heute also herausfinden: Nur belogen oder betrogen? Die Auswertung wird auf jeden Fall für Zündstoff sorgen ... Rechte: Sat.1
Britt
