Staffel 10Folge 69vom 06.11.2019
Folge 69: Hausfrau und Mutter - Trotzdem bin ich eine Sexgranate!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Isabella (45) behauptet, dass sie es als sexy Hausfrau locker mit jedem jungen Mädchen aufnehmen kann. Da kann die 18-jährige Laura nur lachen. Sie findet Hausfrauen ganz und gar nicht sexy! Gestandene Frauen gegen junge Mädels - wem pfeifen die Männer hinterher? Für hitzige Diskussionen in Britts Studio ist gesorgt! Rechte: Sat.1
