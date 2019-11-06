Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 7vom 06.11.2019
Glückwunsch - heute wirst Du Papa!

Folge 7: Glückwunsch - heute wirst Du Papa!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Christin ist sich nicht sicher, wer der Vater ihrer Tochter Lilly-Marleen ist. In Frage kommen ihr Verlobter Ronny sowie ihr Ex-Freund Martin, der sie regelmäßig terrorisiert. Zudem soll Martin Christin geschlagen haben, als sie hochschwanger war. Doch Martin weist alle Vorwürfe von sich und behauptet, dass Christin ihn eindeutig für den Vater von Lilly-Marleen gehalten hat. Doch davon will sie nichts mehr wissen. Wird Britt die Vaterschaftsfrage klären können? Rechte: Sat.1

