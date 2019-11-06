Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 8vom 06.11.2019
19 und 3 Kinder - Wann kommst du zur Vernunft?

Folge 8: 19 und 3 Kinder - Wann kommst du zur Vernunft?

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Patricia ist gerade einmal 19 Jahre alt, als sie ihr drittes Kind erwartet. Die Tatsache allein bringt die Stimmung im Studio schon zum Brodeln. Als dann aber noch herauskommt, dass zwei der drei Kinder in Pflegefamilien untergebracht sind, rastet Krankenpfleger Aaron völlig aus. Wie Britt es gelingt, das Publikum zu beruhigen und warum Aaron Patricia plötzlich rührend in den Arm nimmt, sehen Sie heute. Rechte: Sat.1

