Staffel 10Folge 89vom 06.11.2019
Britt
Folge 89: Faule Socke: So kriegst Du nie einen Job!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sebastian und seine Familie leben seit dreieinhalb Jahren von Hartz IV. Vor einem halben Jahr ist er Vater geworden, jetzt ist seine Frau wieder schwanger. Die Jobsuche blieb bislang erfolglos, trotz 200 Bewerbungen. "Da wird man schon faul und einen 1-Euro-Job mache ich nicht!" so Sebastians Einstellung. "Hartz IV ist unfair für diejenigen, die es bezahlen müssen" findet Anja, Mutter von zwei Kindern, die die Familienkasse mit zwei 400-Euro-Jobs aufbessert. Rechte: Sat.1
Britt
