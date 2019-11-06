Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 89vom 06.11.2019
Faule Socke: So kriegst Du nie einen Job!

Faule Socke: So kriegst Du nie einen Job!Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 89: Faule Socke: So kriegst Du nie einen Job!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sebastian und seine Familie leben seit dreieinhalb Jahren von Hartz IV. Vor einem halben Jahr ist er Vater geworden, jetzt ist seine Frau wieder schwanger. Die Jobsuche blieb bislang erfolglos, trotz 200 Bewerbungen. "Da wird man schon faul und einen 1-Euro-Job mache ich nicht!" so Sebastians Einstellung. "Hartz IV ist unfair für diejenigen, die es bezahlen müssen" findet Anja, Mutter von zwei Kindern, die die Familienkasse mit zwei 400-Euro-Jobs aufbessert. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 10

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen