Staffel 10Folge 9vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Fatale FehltritteJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 9: Britt deckt auf: Fatale Fehltritte
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die 16-jährige Jaqueline scheint ein schwieriger Teenie zu sein: Sie ist schon aus zahlreichen Heimen geflogen. Ihre letzte Rettung findet sie in ihrer Schwester Yvonne, die sie unter Auflagen bei sich zu Hause aufnimmt. Doch nachdem Yvonne bei ihrem Freund übernachtet hat, fehlt in der Haushaltskasse eine Menge Geld. Eines ist gewiss: Britt wird heute klären, wo das Geld geblieben ist! Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1