SAT.1Staffel 11Folge 11vom 06.11.2019
Grenzverkehr: Von welchem Mann ist unser Kind?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bis zu ihrem 12. Lebensjahr dachte Janina, dass Martin ihr leiblicher Vater ist. Doch seit nun schon vier Jahren weiß Janina, dass Rudi ihr Erzeuger sein könnte, weil ihre Mutter Marina zum Zeugungszeitpunkt Sex mit beiden Männern hatte. Janina will Klarheit - bricht für sie heute eine Welt zusammen ... Rechte: Sat.1

