Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 112vom 06.11.2019
Kein Job, Hartz IV und schwanger - warum versaust Du Dir Dein Leben?

Kein Job, Hartz IV und schwanger - warum versaust Du Dir Dein Leben?Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 112: Kein Job, Hartz IV und schwanger - warum versaust Du Dir Dein Leben?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Melissa greift Julia an, denn die hat mit 15 ein Kind bekommen, lebt aktuell bei ihrer Mutter und von Hartz IV. Katrin geht noch einen Schritt weiter und fordert, dass Mädchen ohne Abschluss und Ausbildung ihre Kinder abtreiben lassen sollten. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen