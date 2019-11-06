Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1
Staffel 11
Folge 24
vom 06.11.2019
Sorgerechts-Schlacht: Ich kämpf um meine Kinder!

42 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 12

Michel und Mandy teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn. Doch Michel sagt, dass seine Ex ihm das Kind entzieht. Mandy will angeblich sogar um das alleinige Sorgerecht kämpfen! Und auch Sascha fühlt sich als Vater ohne Rechte. Er beschuldigt Susanne nur auf den Unterhalt aus zu sein. Rechte: Sat.1

