Staffel 11Folge 31vom 06.11.2019
Beziehungsdrama - wie geht's mit uns weiter?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 31: Beziehungsdrama - wie geht's mit uns weiter?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sascha ist seit drei Jahren in einer Beziehung mit Carola - mehr oder weniger unglücklich. "Caro ist mir schon dreimal fremdgegangen. Ich glaube, sie liebt mich nicht mehr." Heute fordert er ein Liebesbekenntnis. Natascha, Carolas beste Freundin, verlangt unterdessen, dass sie sich umgehend von Sascha trennt. "Er schlägt sie windelweich und auch Caros Tochter hat tierische Angst vor ihm. Er ist unzurechnungsfähig." Entscheidet sich Carola für ihre beste Freundin oder für Sascha? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1