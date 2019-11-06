Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 49vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nicoles Liebe droht zu zerbrechen: Nach über 15 Jahren Ehe hatte ihr Mann Frank ein Jahr lang eine Affäre. Nun will Nicole wissen, wie viele Frauen es tatsächlich gab und ob er seine Reue wirklich ernst meint! Auch Anja bangt um ihr Liebesglück. Nach der Geburt ihrer Tochter fühlt sie sich überhaupt nicht mehr sexy und hat Angst, dass Viktor sich seine Befriedigung woanders sucht! Rechte: Sat.1

