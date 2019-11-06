Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 56vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Pikante Sünden

Britt

Folge 56: Britt deckt auf: Pikante Sünden

Folge vom 06.11.2019

Sandra ist ratlos und enttäuscht: Entweder ist ihre beste Freundin Sarah ein Biest und lügt oder Sandras Freund Gregory geht fremd. Der behauptet nämlich steif und fest, dass er treu war, obwohl Sarah genau benennen kann, wann und wo die pikanten Sünden stattgefunden haben sollen. Der Lügendetektor ist gnadenlos und wird den Lügner entlarven! Rechte: Sat.1

