Britt

SAT.1Staffel 11Folge 60vom 06.11.2019
Liebesflucht - bitte lass mich nicht im Stich!

Folge 60: Liebesflucht - bitte lass mich nicht im Stich!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

René möchte heute um seine Ex kämpfen - doch es kommt anders als geplant und endet in wüsten Beschimpfungen. Hoffnung auf ein Liebescomeback macht sich auch Adrian. Obwohl er anderen Frauen übers Internet Nacktbilder von sich schickt, möchte er seine Ex Nicole zurück. Aber die plaudert weitere pikante Details aus, die Adrian schwer belasten. Im Rolltor kommt es zur Entscheidung. Und eins ist sicher: Es wird spannend und emotional. Rechte: Sat.1

