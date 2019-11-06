Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 63vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Romina will sich bei ihrer Mutter Claudia entschuldigen, denn sie hat sie oft enttäuscht: Sie hat Drogen genommen und Alkohol getrunken, doch damit nicht genug - Romina hat Claudia krankenhausreif geschlagen. Heute möchte sie sich bei ihrer Mutter für ihre Geduld und Hilfe bedanken und ihr im gleichen Atemzug etwas gestehen! Wie wird Claudia darauf reagieren. Rechte: Sat.1

