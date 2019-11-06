Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 68vom 06.11.2019
Gentest: Habe ich wirklich ein Kind mit Dir?

Folge 68: Gentest: Habe ich wirklich ein Kind mit Dir?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Enrico ist verunsichert, weil seine Ex Sabrina zum Zeugungszeitpunkt ihrer Tochter Meike einen Mann über Nacht zu Besuch hatte. "Sabrina sagt, sie hätten nur gekuschelt. Doch das kann ich nicht glauben - vor allem, weil Drogen im Spiel waren." Durch die täglichen Auseinandersetzungen über die Vaterschaft ist die Beziehung mittlerweile beinahe in die Brüche gegangen, und die Liebe scheint langsam aber sicher ganz zu zerbrechen. Rechte: Sat.1

