Britt

SAT.1Staffel 11Folge 70vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In der Beziehung von Bianca und André herrscht Misstrauen. André hatte während Biancas Schwangerschaft ein Techtelmechtel mit seiner Ex ... Misstrauen ganz anderer Art hat Roy: Er soll der Vater der kleinen Summer Lucia sein. Er will die Vaterschaft aber nicht anerkennen, denn die Kleine ist bei einem One-Night-Stand entstanden. Rechte: Sat.1

