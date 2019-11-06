Staffel 11Folge 72vom 06.11.2019
Edelpüppchen - Papa zahlt für mich!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 72: Edelpüppchen - Papa zahlt für mich!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Angelina ist zwar Studentin und nicht von reichen Eltern, doch auf Luxus will sie nicht verzichten. Die junge Frau lässt sich reich beschenken. Chanel-Taschen und Louboutin-Schuhe gehören zu ihrer Grundausstattung. Angelina beteuert, dass sie bei ihrem Nebenjob als Escort-Girl ihre Kunden lediglich zum Essen oder in die Oper begleitet - mehr nicht. Mariana sieht die Sache jedoch ganz anders: Sie hält Angelina für eine Frau, die für teure Handtaschen mit Männern schläft! Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1