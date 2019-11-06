Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 8vom 06.11.2019
Abschlepp-Tipps: So kriegst Du jede Frau ins Bett!

Abschlepp-Tipps: So kriegst Du jede Frau ins Bett!Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 8: Abschlepp-Tipps: So kriegst Du jede Frau ins Bett!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Jiggy ist der ultimative Abschlepp-Gott - vor ihm ist keine Frau sicher, denn mit seinem Sexappeal und seinem Charme erobert er alle Frauenherzen, davon ist er überzeugt. Vivien ist schon einmal auf einen solchen Aufreißer reingefallen. Wie wird sie auf Jiggy reagieren? Alexandra kann gar nicht genug von Männern bekommen und setzt ihre Reize stets gezielt ein. Wird sie dem Obermacho Klaus damit imponieren ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen