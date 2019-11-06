Staffel 11Folge 8vom 06.11.2019
Abschlepp-Tipps: So kriegst Du jede Frau ins Bett!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 8: Abschlepp-Tipps: So kriegst Du jede Frau ins Bett!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Jiggy ist der ultimative Abschlepp-Gott - vor ihm ist keine Frau sicher, denn mit seinem Sexappeal und seinem Charme erobert er alle Frauenherzen, davon ist er überzeugt. Vivien ist schon einmal auf einen solchen Aufreißer reingefallen. Wie wird sie auf Jiggy reagieren? Alexandra kann gar nicht genug von Männern bekommen und setzt ihre Reize stets gezielt ein. Wird sie dem Obermacho Klaus damit imponieren ... Rechte: Sat.1
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
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