Staffel 11Folge 92vom 06.11.2019
Folge 92: Vernichtende Gerüchte: Heute kommt die Wahrheit ans Licht!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rudi kann seiner Freundin Nicole nicht vertrauen und fordert einen Lügendetektortest. Doch die Ergebnisse dieses Tests werden Rudi nicht gefallen ... Melanie will um ihre Freundschaft zu Tina kämpfen. Die beiden waren mal beste Freundinnen, bis ein bestimmter Mann in ihr Leben trat. Es gab eine Menge Vorwürfe und verletzte Eitelkeiten. Wird es heute zu einer Versöhnung kommen? Rechte: Sat.1
