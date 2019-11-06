Staffel 11Folge 98vom 06.11.2019
Beziehungspleite: Du hast mir Aufrichtigkeit versprochen!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 98: Beziehungspleite: Du hast mir Aufrichtigkeit versprochen!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jenny war ein Jahr mit Pascal zusammen. Seit einer Woche sind die beiden getrennt, nachdem Jenny wieder einen Eifersuchtsanfall hatte und Pascal sie wüst beschimpft hat. Danach ist die 18-Jährige wortlos aus der gemeinsamen Wohnung zu ihrer Oma geflohen, bei der sie seitdem untergekommen ist. Inzwischen bereut Jenny ihren überstürzten Auszug. Wird sie Pascal zurückgewinnen können? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1