SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1vom 06.11.2019
Muttersorgen: Mein Kind gerät auf die schiefe Bahn!

Muttersorgen: Mein Kind gerät auf die schiefe Bahn!

Folge 1: Muttersorgen: Mein Kind gerät auf die schiefe Bahn!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Christina ist mit ihrer 14-jährigen Tochter Leonie völlig überfordert: "Ich habe Leonie nicht mehr im Griff. Sie macht, was sie will. Wenn es so weitergeht, landet sie im Heim!" Als Leonie das hört, stürmt sie die Bühne: "Du bist eine schlechte Mutter und hast mir gar nichts zu sagen!" Kann Christina noch zu ihrer Tochter durchdringen? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 GOLD

Alle 6 Staffeln und Folgen