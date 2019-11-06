Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 12 vom 06.11.2019
Panik: Wer hat mit meiner Freundin geschlafen?

Folge 12: Panik: Wer hat mit meiner Freundin geschlafen?

42 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Eine Frau, ein Baby, drei Männer und eine Frage: Wer ist der Vater der kleinen Samantha? Da Sarah zum Zeugungszeitpunkt mit drei Männern - jeweils ohne Verhütung - Sex hatte, weiß sie leider nicht, wer der Papa ist. Einer der Männer würde sich über einen Volltreffer freuen, die beiden anderen hoffen, mit einem blauen Auge aus der Nummer rauszukommen. Rechte: Sat.1

