Staffel 9Folge 13vom 06.11.2019
Britt
Folge 13: Britt deckt auf: Knallharte Indizien
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Jan, der beste Freund meines Freundes Murat, erzählt, dass ich mit älteren Männern ins Bett steige", entrüstet sich Sarah. "Ich will nur nicht, dass mein bester Freund mit einer Schlampe zusammen ist", entgegnet Jan. Murat ist es egal, ob Jan und Sarah sich die Köpfe einschlagen, er will nur wissen, ob seine Freundin ihm treu ist. Sarahs Testergebnis wird die Stimmung auf der Bühne explodieren lassen. Rechte: Sat.1
Britt
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1