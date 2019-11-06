Staffel 9Folge 20vom 06.11.2019
Folge 20: Freier Fall - heute stoß ich Dich von Wolke 7!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bis über beide Ohren verliebt - doch die Angebetete will nur Freundschaft. Jahrelang in einer harmonischen Beziehung, aber dann fliegt eine Affäre auf. Oder der Schock, zu erfahren, dass der eigene Vater nicht der leibliche ist: es gibt zahllose Methoden, von der berühmten Wolke 7 geschubst zu werden. Manchmal ist der unfreiwillige Einblick in die Realität aber auch heilsam, vielleicht ja auch für Britts heutige Gäste. Rechte: Sat.1
