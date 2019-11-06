Staffel 9Folge 25vom 06.11.2019
Fataler Fehler: Ich möchte meine Familie zurück!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 25: Fataler Fehler: Ich möchte meine Familie zurück!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Natascha ist verzweifelt: Seit ihrer Trennung von Daniel fliegen zwischen den beiden die Fetzen. "Daniel ist das Allerletzte! Er ist grob zu unserer Tochter und wirft mir vor, in unserer Beziehung mehrmals fremdgegangen zu sein", beklagt sich Natascha. Daniel hingegen fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und fordert von seiner Ex-Freundin, mehr Zeit mit Anastasia verbringen zu dürfen. Werden sich die zwei einig? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1