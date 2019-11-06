Staffel 9Folge 27vom 06.11.2019
Folge 27: Wiedersehen bei Britt: Heute kommst Du mir nicht davon!
Folge vom 06.11.2019
"Werner hat mich während unserer Ehe grün und blau geschlagen", sagt Petra, die Ex-Frau von Werner. "Nur weil meine Eltern sich nicht verstanden haben, hätte er mir doch seine Liebe zeigen können", wettert deren Tochter Nadine, die Werner in 24 Jahren nur einmal gesehen hat. Heute will sie von ihrem Vater endlich wissen, woran sie ist. Aber was hat die neue Lebensgefährtin von Werner, Elke, mit Nadines Schicksal zu schaffen? Rechte: Sat.1
