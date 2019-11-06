Staffel 9Folge 3vom 06.11.2019
Britt
Folge 3: Teenie-Hure - ich verdiene mein Geld auf der Straße
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Mein damaliger Freund hat mich im Alter von 18 Jahren zur Hure gemacht", behauptet Jelly, die seit vier Jahren anschaffen geht und das angeblich gern macht. Jellys Eltern wissen bis heute nicht, wie sie ihr Geld verdient. "Wenn Dir der Beruf so viel Spaß macht, warum sagst Du es dann nicht Deinen Eltern?", provoziert Fadi sie. Was hat sie dem entgegenzusetzen? Aber auch "Mike -The Machine", der mit seiner Manneskraft protzt, hat einige sehr pikante Details zu erzählen. Rechte: Sat.1
Britt
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1