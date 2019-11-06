Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 44vom 06.11.2019
Liebesschmerz: Was ist nur aus uns geworden?

Folge 44: Liebesschmerz: Was ist nur aus uns geworden?

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Matthias zweifelt daran ob er wirklich der Vater des kleinen Luca ist. Melanie gibt zu, dass sie Matthias belogen hat, meint aber auch, dass er alles nur dramatisiert. Im Streit wirft Melanie Matthias vor er sei nicht der Vater des gemeinsamen Babys. Melanie beteuert sie wollte Matthias mit dieser Aussage nur verletzen. Ein Vaterschaftstest wird die Wahrheit ans Licht bringen. Rechte: Sat.1

