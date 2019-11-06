Staffel 9Folge 57vom 06.11.2019
Folge 57: Beste Feindin - warum machst Du mir das Leben zur Hölle?
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Melanies Exfreund Mateo belügte sie, obwohl sie ein gemeinsames Kind haben. Mateo ist mittlerweile mit Angelika zusammen. Doch es scheint, als führe er beide an der Nase herum. Rechte: Sat.1
