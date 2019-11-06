Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 66vom 06.11.2019
Geschockt: Wie konnte ich bloß auf Dich reinfallen?

Folge 66: Geschockt: Wie konnte ich bloß auf Dich reinfallen?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bianca schwört, dass Rüdiger der Vater von ihrem Kind Marc ist. Doch Rüdiger ist zeugungsunfähig - er ist sich sicher, dass sein ehemals bester Freund Egon der Vater ist, was der jedoch nicht glaubt. Rüdiger oder Egon, wer ist jetzt der Vater oder gibt es vielleicht noch einen unbekannten Dritten? Rechte: Sat.1

