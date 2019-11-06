Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 71vom 06.11.2019
Ex-Faktor: Ich komme nicht von Dir los!

Ex-Faktor: Ich komme nicht von Dir los!

Folge 71: Ex-Faktor: Ich komme nicht von Dir los!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Diana, "bewaffnet" mit Ringen auf einem Kissen, will unbedingt ihren Ex-Verlobten Kevin zurück: Doch lässt sich dieser von ihrer forschen Art dazu treiben oder hat er genug von ihr? Aber nicht nur bei den beiden kochen die Emotionen hoch: Franziska, die ihren Rüdiger wegen Potenzschwierigkeiten betrog, will ihn nun trotz neuer Freundin zurück. Doch diese ist nicht wirklich erfreut darüber ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

Britt

