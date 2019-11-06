Staffel 9Folge 71vom 06.11.2019
Ex-Faktor: Ich komme nicht von Dir los!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 71: Ex-Faktor: Ich komme nicht von Dir los!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Diana, "bewaffnet" mit Ringen auf einem Kissen, will unbedingt ihren Ex-Verlobten Kevin zurück: Doch lässt sich dieser von ihrer forschen Art dazu treiben oder hat er genug von ihr? Aber nicht nur bei den beiden kochen die Emotionen hoch: Franziska, die ihren Rüdiger wegen Potenzschwierigkeiten betrog, will ihn nun trotz neuer Freundin zurück. Doch diese ist nicht wirklich erfreut darüber ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1