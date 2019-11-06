Staffel 9Folge 77vom 06.11.2019
Folge 77: Liebesflehen - Gibst Du mir noch eine Chance?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Rico möchte seine Ex Sandra zurückgewinnen, bei der er einiges gutzumachen hat. Während Sandras zehnmonatiger Inhaftierung kümmerte er sich um ihre drei Kinder, doch sie wurden ihm vom Jugendamt weggenommen, weil er völlig überfordert war. Sandra ist entrüstet, weil er ihre Tochter geschlagen, den Kindern nichts zu essen gegeben und ihre Wohnung als Saustall hinterlassen hat. Gibt sie ihm trotzdem eine zweite Chance? Rechte: Sat.1
