Staffel 9Folge 9vom 06.11.2019
Kommando Kofferpacken - ich kann Dich nicht mehr sehen!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 9: Kommando Kofferpacken - ich kann Dich nicht mehr sehen!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Gabi hat die Nase von ihrem Sohn Thomas gestrichen voll. "Der hat keine Arbeit, hängt nur bei uns zu Hause rum. So kann das nicht weitergehen", schimpft sie. Thomas sieht das alles ganz gelassen. Doch dann lässt seine Mutter eine Bombe platzen, auf die auch Thomas geschockt reagiert. Ist seine Zeit im "Hotel Mama" etwa abgelaufen? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1