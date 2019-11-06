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SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 9vom 06.11.2019
Kommando Kofferpacken - ich kann Dich nicht mehr sehen!

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Folge 9: Kommando Kofferpacken - ich kann Dich nicht mehr sehen!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Gabi hat die Nase von ihrem Sohn Thomas gestrichen voll. "Der hat keine Arbeit, hängt nur bei uns zu Hause rum. So kann das nicht weitergehen", schimpft sie. Thomas sieht das alles ganz gelassen. Doch dann lässt seine Mutter eine Bombe platzen, auf die auch Thomas geschockt reagiert. Ist seine Zeit im "Hotel Mama" etwa abgelaufen? Rechte: Sat.1

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