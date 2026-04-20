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Brooklyn Nine-Nine

Captain Raymond Sexvibes

NBCUniversalStaffel 1Folge 22vom 20.04.2026
Captain Raymond Sexvibes

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 22: Captain Raymond Sexvibes

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Jake ist überzeugt davon, dass sich ein korrupter Detective innerhalb der NYPD befindet. Er bekommt jedoch Befehl von ganz oben, die Sache ruhen zu lassen - ansonsten wird er suspendiert. Jake ermittelt trotzdem weiter, bis Captain Holt ihn um etwas bittet, das den gesamten Fall auf den Kopf stellt. Auf dem Revier versuchen Rosa und Terry währenddessen, Boyle dabei zu helfen, mit seiner Trennung fertig zu werden.

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