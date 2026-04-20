Captain Raymond SexvibesJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 22: Captain Raymond Sexvibes
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Jake ist überzeugt davon, dass sich ein korrupter Detective innerhalb der NYPD befindet. Er bekommt jedoch Befehl von ganz oben, die Sache ruhen zu lassen - ansonsten wird er suspendiert. Jake ermittelt trotzdem weiter, bis Captain Holt ihn um etwas bittet, das den gesamten Fall auf den Kopf stellt. Auf dem Revier versuchen Rosa und Terry währenddessen, Boyle dabei zu helfen, mit seiner Trennung fertig zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen