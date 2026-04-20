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Brooklyn Nine-Nine

Er ist polizeiliches Dynamit

NBCUniversalStaffel 2Folge 21vom 20.04.2026
Er ist polizeiliches Dynamit

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 21: Er ist polizeiliches Dynamit

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jake und Amy haben alle Hände voll zu tun, als sie bei einer Reihe von Diebstählen ermitteln müssen. Als Unterstützung bekommen sie den begnadeten Detective Dave Majors zugeteilt. Jakes anfängliche Begeisterung darüber erlischt jedoch schnell, als er erfährt, dass Dave ein Auge auf Amy geworfen hat. Auf dem Revier versuchen währenddessen Gina und Boyle, Terry davon abzuhalten, einen neuen Job anzunehmen.

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