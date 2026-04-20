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Brooklyn Nine-Nine

Sie sollten den Tag nicht vor der Walpurgisnacht loben

NBCUniversalStaffel 2Folge 23vom 20.04.2026
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Brooklyn Nine-Nine

Folge 23: Sie sollten den Tag nicht vor der Walpurgisnacht loben

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Nach einem arglistigen Plan von Captain Wuntch versucht Holt verzweifelt, seine Versetzung zu verhindern. Terry und Gina wollen dabei helfen: Sie suchen einen Beweis, der zeigt, dass ihr Chef hereingelegt wurde. Auch Jake hat es nicht einfach. Er möchte endlich Klarheit über sich und Amy - aber erst, nachdem sie verdeckt als Paar ermittelt haben.

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