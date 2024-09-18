Bruce Springsteen, der amerikanische FreundJetzt kostenlos streamen
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
Folge 1: Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
53 Min.Folge vom 18.09.2024
Seit Bruce Springsteen mit seinem Album ‚Born to Run’ im Jahr 1975 der Durchbruch gelungen ist, feierte er einen Erfolg nach dem anderen. Mit zahlreichen Hits und Hymnen wie ‚Born in the U.S.A.’ hat er der Working Class eine Stimme gegeben. In seiner Doku gewährt Thomas Boujou mit einem raffinierten Puzzle von Interview- und Konzertausschnitten Einblicke in die einzigartige Karriere des Superstars und beleuchtet dessen politisches Engagement. Bildquelle: Justin Ng / Action Press / picturedesk.com | MAGNUS LEJHALL / AFP / picturedesk.com
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Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
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