Der Serienmöder von nebenanJetzt kostenlos streamen
BTK - Im Kopf von Dennis Rader
Folge 1: Der Serienmöder von nebenan
41 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 16
Zwischen 1974 und 1991 führt Dennis Rader, Ehemann und Familienvater, ein Doppelleben. Während seine Lieben schlafen, dringt er in Häuser ein und bringt Menschen auf bestialische Weise um. Bei seiner ersten Tat löscht er zwei Kinder und deren Eltern aus. Die beiden älteren Geschwister finden ein Szenario des Grauens vor - sie waren in der Tatnacht nicht zu Hause.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BTK - Im Kopf von Dennis Rader
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren