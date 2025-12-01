Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BTK - Im Kopf von Dennis Rader

Vermeintliche Ruhe

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 12.12.2025
Vermeintliche Ruhe

Vermeintliche RuheJetzt kostenlos streamen

BTK - Im Kopf von Dennis Rader

Folge 3: Vermeintliche Ruhe

41 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 16

Zwischen 1974 und 1991 führt Dennis Rader, Ehemann und Familienvater, ein Doppelleben. Während seine Lieben schlafen, dringt er in Häuser ein und bringt Menschen auf bestialische Weise um. Bei seiner ersten Tat löscht er zwei Kinder und deren Eltern aus. Die beiden älteren Geschwister finden ein Szenario des Grauens vor - sie waren in der Tatnacht nicht zu Hause.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BTK - Im Kopf von Dennis Rader
Kabel Eins Doku
BTK - Im Kopf von Dennis Rader

BTK - Im Kopf von Dennis Rader

Alle 1 Staffeln und Folgen