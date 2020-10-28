Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Matthias, Karsten, Meltem versus Mickie, Michaela, Laura

SAT.1
Folge vom 28.10.2020
Matthias, Karsten, Meltem versus Mickie, Michaela, Laura

Matthias, Karsten, Meltem versus Mickie, Michaela, LauraJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 28.10.2020: Matthias, Karsten, Meltem versus Mickie, Michaela, Laura

43 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Matthias Steiner, Meltem Kaptan, Mickie Krause, Laura Karasek) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

