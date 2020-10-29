Ross, Pedro, Jenny versus Amiaz, Tizia, NinaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 29.10.2020: Ross, Pedro, Jenny versus Amiaz, Tizia, Nina
43 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ross Antony, Jenny Elvers, Amiaz Habtu, Nina Moghaddam) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions