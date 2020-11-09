Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 09.11.2020
Folge vom 09.11.2020: Enie, Hendrik, Bernd, versus Janine, Renate, Matze

43 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Bernd Stelter, Enie van de Meiklokjes, Janine Kunze, Matze Knop) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

