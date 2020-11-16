Desiree, Heidi, Matze vs. Bülent, Louis, MimiJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 16.11.2020: Desiree, Heidi, Matze vs. Bülent, Louis, Mimi
Folge vom 16.11.2020Ab 12
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Désirée Nick, Bülent Ceylan, Matze Knop und Mimi Fiedler) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1 emotions