Buchstaben Battle

Desiree, Heidi, Matze vs. Bülent, Louis, Mimi

SAT.1Folge vom 16.11.2020
Desiree, Heidi, Matze vs. Bülent, Louis, Mimi

Desiree, Heidi, Matze vs. Bülent, Louis, MimiJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 16.11.2020: Desiree, Heidi, Matze vs. Bülent, Louis, Mimi

43 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Désirée Nick, Bülent Ceylan, Matze Knop und Mimi Fiedler) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi

