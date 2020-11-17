Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Alina, Lasse, Jochen vs. Annett, Josephine, Ben

SAT.1
Folge vom 17.11.2020
Alina, Lasse, Jochen vs. Annett, Josephine, Ben

Alina, Lasse, Jochen vs. Annett, Josephine, BenJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 17.11.2020: Alina, Lasse, Jochen vs. Annett, Josephine, Ben

43 Min.
Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Annett Möller, Jochen Schropp und Ben Blümel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

